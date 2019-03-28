Совет директоров Swedbank уволил CEO на фоне скандала с отмыванием российских денег в Эстонии

Совет директоров Swedbank отправил гендиректора банка Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших в том числе через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле.

Назначенное на четверг годовое общее собрание акционеров пройдет позднее, как и ожидалось, говорится в сообщении компании.

Врио гендиректора пока будет финансовый директор банка Андерс Карлссон.

Торги акциями Swedbank в Стокгольме были приостановлены незадолго до объявления об увольнении CEO. В начале сессии 28 марта акции падали на 3,7% после обвала на 12% в среду.

Ранее на этой неделе крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT сообщила, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 20 млрд евро в год, деньги преимущественно связывают с российскими источниками.

62-летняя Б.Боннесен возглавляла Swedbank с 2016 года, ее предшественник Михаэль Вольф был также уволен из-за подозрительных операций. В 2011-2014 годах Б.Боннесен руководила деятельностью Swedbank в странах Балтии.

В среду в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски. Банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение, который был опубликован 20 февраля. Тем самым Swedbank пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций, подешевевших за последний месяц на 20%, считают власти.

Капитализация Swedbank за пять недель скандала сократилась примерно на 30%.