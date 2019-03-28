Предпринимателям, чье имущество сгорело в ТЦ, будет оказана помощь со стороны государства – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг совещание в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил, что происшествие, к счастью, обошлось без человеческих жертв, но пожар нанес работающим там людям серьезный материальный ущерб, они потеряли рабочие места и имущество», - говорится в информации.

Глава государства отметил, что в настоящее время расследуются причины пожара и проводятся мероприятия по решению проблем предпринимателей.

По словам президента, сотрудники Исполнительной власти Низаминского района проводят встречи с предпринимателями, которым будет оказана помощь со стороны государства.

И.Алиев подчеркнул, что Министерство экономики должно встретиться и изучить проблему каждого предпринимателя, Министерству финансов необходимо в оперативном порядке выделить финансовые средства с дальнейшей выдачей их пострадавшим. Кроме того, другие соответствующие структуры должны вместе с предпринимателями оценить стоимость уничтоженных огнем товаров.

Расим Бабаев, Бахрам Рустамбеков