Пожар вспыхнул в небоскребе в Дакке, люди прыгают из окон

Сильное возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, сообщает в четверг интернет-портал британской газеты "Дейли стар".

По данным издания, шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Кроме того, на снятых очевидцами видеокадрах видно, как несколько человек пытаются спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

На место происшествия прибыли пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуируют.

По последним данным, пожар вспыхнул около часа дня по местному времени (10:00 ). Причина возгорания устанавливается.