Президент Азербайджана поручил провести инспекцию всех Торговых центров и усилить меры безопасности в них

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госструктурам провести инспекцию всех действующих Торговых центров и усилить в них меры безопасности.

Такое поручение И.Алиев дал в четверг на совещании, в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что будет создана комиссия для выяснения причин пожара.

И.Алиев добавил, что государство оперативно окажет финансовую помощь всем предпринимателям, которые пострадали от пожара в ТЦ Diglas.

На совещании с докладами выступили министр по чрезвычайным событиям Кямаледдин Гейдаров, генеральный прокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов, министр экономики Шахин Мустафаев, глава ИВ Низаминского района Ариф Гасымов.

Как сообщалось ранее, общая площадь пожара в торговом центре "Diqlas" в Низаминском районе Баку составила более 2 га. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения.

По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. По предварительной версии, пожар начался в цветочном магазине.

Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

К тушению пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц техники. В тушении пожара были задействованы 3 вертолета МЧС.

По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.

Р.Бабаев, Б.Рустамбеков