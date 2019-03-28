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Бизнес и законодательство 28.03.2019 13:50

Azpromo отберет 30 компаний для участия на выставке Worldfood Moscow 2019

Азербайджанские компании будут представлены на продовольственной выставке «Worldfood Moscow 2019» в Москве, которая пройдет 24-27 сентября.

«30 азербайджанских компаний будут представлены на выставке «Worldfood Moscow 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции, вин и спиртных напитков», - сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Компании, желающие принять участие на выставке, должны пройти соответствующий конкурс.

Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 1 июля. Отбор компаний на конкурсной основе состоится 12 июля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Как сообщалось ранее, 35 азербайджанских компаний были представлены на 27-ой выставке «Worldfood Moscow 2018» единым стендом «Made in Azerbaijan». В рамках прошлогодней выставки ряд азербайджанских компаний достигли соглашения по экспорту продукции.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЫСТАВКА, КОМПАНИИ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]