Azpromo отберет 30 компаний для участия на выставке Worldfood Moscow 2019

Азербайджанские компании будут представлены на продовольственной выставке «Worldfood Moscow 2019» в Москве, которая пройдет 24-27 сентября.
«30 азербайджанских компаний будут представлены на выставке «Worldfood Moscow 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan». Среди них компании-производители пищевой продукции, вин и спиртных напитков», - сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Компании, желающие принять участие на выставке, должны пройти соответствующий конкурс.
Документы необходимые для участия в конкурсе должны быть представлены не позднее 1 июля. Отбор компаний на конкурсной основе состоится 12 июля.
Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой на выставке продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.
Как сообщалось ранее, 35 азербайджанских компаний были представлены на 27-ой выставке «Worldfood Moscow 2018» единым стендом «Made in Azerbaijan». В рамках прошлогодней выставки ряд азербайджанских компаний достигли соглашения по экспорту продукции.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»