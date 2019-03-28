Русский язык останется в Киргизии официальным - президент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что русский язык сохранит статус официального языка в республике.
"Русский язык сохранит свой статус официального языка в республике", - сказал С.Жээнбеков в четверг журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"В ходе сегодняшних переговоров мы уделили большое внимание подготовке кадров и молодежной политике. В Бишкеке прошел первый форум ректоров вузов двух стран. В настоящий момент в России обучаются 15 тыс. киргизских граждан. Мы очень дорожим духовными связями с Россией, которые основаны на исторических взаимоотношениях", - сообщил он.
"Мы признаем ведущую роль России в решении глобальных проблем", - подчеркнул киргизский лидер.
Он добавил, что "Россия является верным и близким союзником Киргизии".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»