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СНГ 28.03.2019 17:02

Русский язык останется в Киргизии официальным - президент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что русский язык сохранит статус официального языка в республике.

"Русский язык сохранит свой статус официального языка в республике", - сказал С.Жээнбеков в четверг журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе сегодняшних переговоров мы уделили большое внимание подготовке кадров и молодежной политике. В Бишкеке прошел первый форум ректоров вузов двух стран. В настоящий момент в России обучаются 15 тыс. киргизских граждан. Мы очень дорожим духовными связями с Россией, которые основаны на исторических взаимоотношениях", - сообщил он.

"Мы признаем ведущую роль России в решении глобальных проблем", - подчеркнул киргизский лидер.

Он добавил, что "Россия является верным и близким союзником Киргизии".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РУССКИЙ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]