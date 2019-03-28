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Регион 28.03.2019 14:00

Премьер Армении заявил об успехе страны в ОДКБ

Армения достигла успехов в ОДКБ, заявил в четверг глава армянского правительства Никол Пашинян в парламенте страны.

"В ОДКБ мы достигли успехов. О каком провале идет речь? Сегодня наш голос стал слышен лучше в ОДКБ, и уважение к Армении возросло", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Он также заявил, что Армения "очень трепетно относится к вопросам суверенитета".

"Когда мы говорим о важности суверенитета, мы не подразумеваем, что нашу зависимость от пункта А должны заменить пунктом Б. Мы очень внимательно относимся к вопросу суверенитета", - сказал Н.Пашинян.

По его словам, к примеру, США, "которая выступает в качестве ярого защитника демократии, нулевым образом отреагировала на беспрецедентные события в Армении (смена власти в апреле 2018 года в Армении - ИФ), которые были более чем демократичными".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]