В Черное море направляется корабельная группировка НАТО

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, сообщил телеканал CNN Turk.
По имеющимся данным, корабли, уже проследовав через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю в направлении Босфора. Ожидается, что они войдут в акваторию Черного моря в четверг в районе 18:00 мск.
В состав натовской группы входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".
Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.
Как сообщалось, 14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.
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