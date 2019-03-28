Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.03.2019 17:27

Минск и Вашингтон могут вернуть послов через год-два - МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает, что Минск и Вашингтон взаимно вернут послов через год-два, заявил заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко.

"Перспективы решения этого вопроса (возвращения послов - ИФ) оцениваю где-то в год-два. (. . .) Не очень-то быстро это будет. Но это не потому, что мы по чему-то не договорились, а потому, что, к сожалению, действительно большое время занимает. Это констатация факта", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Замминистра отметил, что "в принципиальном плане можно говорить о том, что эта договоренность (о возвращении послов - ИФ) уже фактически достигнута". "Но она не достигнута практически, она не достигнута в политическом смысле, когда об этом можно будет заявить, потому что всегда есть практические вопросы, которые должны решить обе стороны", - пояснил он.

В январе американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что Белоруссия готова снять ограничение на число американских дипломатов в Минске.

Позднее глава белорусского внешнеполитического ведомства В.Макей заявил, что Минск обсуждает с Вашингтоном вопрос взаимного расширения дипломатического присутствия. По его словам, Белоруссия и США вели переговоры "исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов".

С 2008 года в Белоруссии нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В настоящее время американскую дипмиссию в Минске возглавляет Дженифер Мур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ПОСЛЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Госдеп США негативно оценивает ситуацию с правами человека в Белоруссии Минск уведомляет Вашингтон об отмене ограничений на число сотрудников посольства США Без США не может быть разрешен ни один конфликт в Европе, в том числе украинский - Лукашенко Размещение военной базы США в Польше вынудит Минск и Москву на адекватный ответ - Лукашенко Белоруссия готова подключаться к решению проблем в Европе - Лукашенко Лукашенко надеется на улучшение отношений с Вашингтоном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]