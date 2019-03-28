Минск и Вашингтон могут вернуть послов через год-два - МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает, что Минск и Вашингтон взаимно вернут послов через год-два, заявил заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко.
"Перспективы решения этого вопроса (возвращения послов - ИФ) оцениваю где-то в год-два. (. . .) Не очень-то быстро это будет. Но это не потому, что мы по чему-то не договорились, а потому, что, к сожалению, действительно большое время занимает. Это констатация факта", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.
Замминистра отметил, что "в принципиальном плане можно говорить о том, что эта договоренность (о возвращении послов - ИФ) уже фактически достигнута". "Но она не достигнута практически, она не достигнута в политическом смысле, когда об этом можно будет заявить, потому что всегда есть практические вопросы, которые должны решить обе стороны", - пояснил он.
В январе американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что Белоруссия готова снять ограничение на число американских дипломатов в Минске.
Позднее глава белорусского внешнеполитического ведомства В.Макей заявил, что Минск обсуждает с Вашингтоном вопрос взаимного расширения дипломатического присутствия. По его словам, Белоруссия и США вели переговоры "исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов".
С 2008 года в Белоруссии нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".
Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В настоящее время американскую дипмиссию в Минске возглавляет Дженифер Мур.
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