Трамп раскритиковал власти Мексики за бездействие в области борьбы с нелегальной иммиграцией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что власти Мексики не предпринимают необходимых шагов для борьбы с потоком нелегальных иммигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты.

"Мексика ничего не делает для того, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов, стремящихся в нашу страну. Они (власти Мексики - ИФ) лишь говорят об этом, но ничего не делают", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Точно так же Гондурас, Гватемала и Сальвадор брали наши деньги в течение многих лет, но ничего не происходило. Демократов это не волнует, у нас очень плохое законодательство (в области иммиграции - ИФ). Возможно, нужно закрыть нашу южную границу", - подчеркнул американский президент.

Накануне еще один "караван" иммигрантов из Центральной Америки начал двигаться в сторону США из южной Мексики. В нем насчитывается около 1,2 тыс. нелегалов, которые ранее остановились в городе Тапачула близ границы с Гватемалой и намерены попасть в США.

Ранее президент США Д.Трамп заявлял, что шокирован ситуацией на американо-мексиканской границе, которая по своим масштабам схожа со вторжением в США.