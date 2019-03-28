Переговоры Белоруссии и ЕС по приоритетам партнерства зашли в тупик - МИД

Переговоры Белоруссии и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.
Вместе с тем замминистра не готов сказать, что переговоры "зависли навсегда".
"Все же мы настроены на то, чтобы пытаться найти хоть какой-то компромисс. Это не значит, что переговоры на эту тему приостановлены или закончены. В наших контактах с европейской стороной эта тема есть всегда. И есть обсуждение тех действий, которые мы могли бы предпринять", - продолжил О.Кравченко.
Он подчеркнул, что белорусская сторона в переговорах по приоритетам партнерства "вела себя достаточно гибко и эффективно, с желанием согласовать этот текст".
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