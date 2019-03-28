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СНГ 28.03.2019 17:18

Переговоры Белоруссии и ЕС по приоритетам партнерства зашли в тупик - МИД

Переговоры Белоруссии и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Вместе с тем замминистра не готов сказать, что переговоры "зависли навсегда".

"Все же мы настроены на то, чтобы пытаться найти хоть какой-то компромисс. Это не значит, что переговоры на эту тему приостановлены или закончены. В наших контактах с европейской стороной эта тема есть всегда. И есть обсуждение тех действий, которые мы могли бы предпринять", - продолжил О.Кравченко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона в переговорах по приоритетам партнерства "вела себя достаточно гибко и эффективно, с желанием согласовать этот текст".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]