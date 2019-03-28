Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.03.2019 15:32

Путин получил в дар от Жэннбекова щенка борзой по кличке Шерхан и орловского скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая).

Свои подарки С.Жээнбеков передал В.Путину во время его государственного визита в Киргизию.

Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак тайган, которая является смесью борзой и волкодава.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДАРКИ


Похожие новости


Церемония встречи Путина и Жээнбекова прошла в Бишкеке на постаменте в специальном мраморном шатре В ходе госвизита Путина в Киргизию планируется подписание документа об изменении условий пребывания российской военной базы в этой стране - Ушаков Жеенбеков рассчитывает, что визит Путина в Бишкек придаст новый импульс отношениям между РФ и Киргизией Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко Президент Киргизии ждет укрепления партнерства с Россией после визита Путина в республику Путин обсудил с киргизским коллегой подготовку к предстоящему визиту в Бишкек - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]