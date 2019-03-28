Путин получил в дар от Жэннбекова щенка борзой по кличке Шерхан и орловского скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая).

Свои подарки С.Жээнбеков передал В.Путину во время его государственного визита в Киргизию.

Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак тайган, которая является смесью борзой и волкодава.