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Происшествия 28.03.2019 15:36

Президент Алиев поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в связи с пожаром в ТЦ Diglas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании комиссии в связи с пожаром в Торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.

Согласно распоряжению, кабинету министров поручено создать комиссию в связи с данным инцидентом.

В обязанности комиссии входит изучение причин возникновения пожара, а также принятие мер по устранению его последствий.

Комиссии поручено периодически информировать главу государства о проделанной работе.

Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.

К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.

А.Азизов

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Тэги: ЦТ, ПОЖАР, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]