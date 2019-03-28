Президент Алиев поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в связи с пожаром в ТЦ Diglas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании комиссии в связи с пожаром в Торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.

Согласно распоряжению, кабинету министров поручено создать комиссию в связи с данным инцидентом.

В обязанности комиссии входит изучение причин возникновения пожара, а также принятие мер по устранению его последствий.

Комиссии поручено периодически информировать главу государства о проделанной работе.

Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.

К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.

А.Азизов