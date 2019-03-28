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Дальнее зарубежье 28.03.2019 15:38

Пятеро человек стали жертвами пожара в небоскребе в Дакке

По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передают в четверг местные СМИ.

По данным изданий, они погибли из-за травм, полученных после того, как выпрыгнули из окон горящего здания. Врачи констатировали смерть людей, когда их доставили в местные больницы.

По последним данным, спасателям удалось эвакуировать 35 человек.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул около часа дня по местному времени (09:00 мск) в небоскребе в бизнес-квартале Дакки. Причина возгорания устанавливается.

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Тэги: БАНГЛАДЕШ, НЕБОСКРЕБ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]