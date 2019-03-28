Нефть усилила падение из-за опасений ослабления спроса, Brent у $67,2 за баррель

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в четверг на фоне общего неприятия риска из-за опасений ослабления спроса и возобновившегося укрепления доллара.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 упала на 65 центов (0,96%) - до $67,18 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,66 (1,11%), до $58,75 за баррель.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,3%. Укрепление доллара обычно отрицательно сказывается на котировках контрактов на сырьевые товары, номинированных в американской нацвалюте.
На торгах в Шанхае нефть с поставкой в мае опустилась на 1,2%, до 453,2 юаня за баррель.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 2,8 млн баррелей, до 442,3 млн баррелей. Сейчас уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение нефтяных запасов на 2,2 млн баррелей.
Резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 2,883 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,075 млн баррелей.
Объемы переработки нефти на НПЗ резко снизились, хотя в это время года обычно начинается увеличение в преддверии летнего сезона активного вождения.
Между тем спрос на дизельное топливо в Германии вырос в годовом выражении впервые за девять месяцев: в январе потребление увеличилось на 7%, до 2,97 млн тонн, или около 716,3 тыс. баррелей в сутки.
Япония в феврале возобновила импорт нефти из Ирана после перерыва в предыдущие несколько месяцев в связи с американскими санкциями.
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