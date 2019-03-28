Более 1 тыс. турецких военных лишились постов с момента отмены в Турции режима ЧП

Власти Турции менее чем за год распорядились об увольнении 1164 военнослужащих за предполагаемые связи с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщает в четверг газета "Сабах" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, с июля 2018 года, когда в Турции был отменен режим чрезвычайного положения, 601 военный из сухопутных войск, 188 военнослужащих из ВМС, а также 375 служащих ВВС страны были уволены. Кроме того, 106 военных в отставке были лишены своих званий.

Режим ЧП был введен в июле 2016 года после неудавшейся попытки военного переворота в Турции, он неоднократно продлялся. Власти страны отменили режим ЧП 18 июля 2018 года.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.