Пекин отверг критику Помпео об отношении к мусульманам и призвал США не вмешиваться в его внутренние дела

МИД КНР ответил на критику госсекретаря США Майка Помпео, который назвал обращение китайских властей с мусульманским меньшинством "позорным лицемерием".
"(Слова М.Помпео - ИФ) чрезвычайно абсурдны и представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая", - приводят западные СМИ слова официального представителя МИД Китая Гэн Шуана.
Ранее М.Помпео подверг критике власти Китая. "Мир не может позволить себе (терпеть - ИФ) позорное лицемерие Китая по отношению к мусульманам. С одной стороны, Китай притесняет более миллиона мусульман дома, но с другой стороны, он защищает в ООН жестокие исламские террористические группы от санкций"- написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.
В свою очередь в Пекине заявляют, что китайские власти делают все, чтобы местные жители не становились экстремистами. "В настоящее время общая ситуация в обществе Синьцзяна стабильна, и все этнические группы живут в гармонии", - сказал Г.Шуан.
При этом он призвал "США уважать факты и прекратить злобную клевету и необоснованные обвинения против китайской стороны".
Верховный суд Азербайджана аннулировал УДО для Мамедова
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Русснефть планирует увеличить добычу нефти в 2019г на 3% - до 7,8 млн т с учетом Азербайджана
Русснефть планирует погасить налоговые претензии за 2014-2016гг на 2,3 млрд рублей до мая 2019г
Власти Нидерландов могут ускорить отказ от угля, что позитивно скажется на спросе на газ
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
Президент Алиев поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в связи с пожаром в ТЦ Diglas
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»