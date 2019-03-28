Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2019 18:04

Лидер фракции Европарламента осудил меморандум между Италией и КНР по инициативе "Один пояс - один путь"

Лидер фракции Европейского парламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт во вторник раскритиковал договоренности между Италией и Китаем о сотрудничестве по инициативе "Один пояс - один путь".

"Решение итальянского правительства поддержать инициативу "Один пояс - один путь" противоречит интересам Европы и Италии и играет на руку председателю КНР Си Цзиньпину", - написал Ги Верхофстадт в Twitter.

"Европа должна оставаться единой перед лицом Китая", - настаивает он.

23 марта вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".

На церемонии подписания присутствовали премьер Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Премьер Италии выступит в Европаралменте на тему будущего Европы Еврогруппа согласилась с оценкой Еврокомиссией проекта бюджета Италии Италия просит ЕС заняться проблемой 177 нелегалов, подобранных в Средиземном море Премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами ЕС соболезнует в связи с землетрясением в Италии и предлагает помощь Рим не видит политических препятствий со стороны ЕС для энергетических проектов с Россией - президент Италии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]