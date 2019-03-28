Лидер фракции Европейского парламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт во вторник раскритиковал договоренности между Италией и Китаем о сотрудничестве по инициативе "Один пояс - один путь".
"Решение итальянского правительства поддержать инициативу "Один пояс - один путь" противоречит интересам Европы и Италии и играет на руку председателю КНР Си Цзиньпину", - написал Ги Верхофстадт в Twitter.
"Европа должна оставаться единой перед лицом Китая", - настаивает он.
23 марта вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".
Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".
На церемонии подписания присутствовали премьер Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»