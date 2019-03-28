Пострадавшим в результате пожара в ТЦ Diqlas будут выданы льготные кредиты – президент Алиев

Предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diqlas, будут выданы льготные кредиты, заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Государство поддержит предпринимателей. Финансовая поддержка предпринимателям должна быть выделена незамедлительно. В то же время им будут выданы льготные кредиты, и они будут временно размещены в других торговых центрах", - сказал И. Алиев в четверг на совещании, в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.

Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.

К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.

А.Мамедов