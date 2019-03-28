Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен

Спрос на туры в Турцию по раннему бронированию на летний сезон вырос в среднем на 20-25% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост цен на турпакеты, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Большинство компаний отметили рост интереса к Турции на 20-25%, хотя цены на турпакеты заметно выросли. Во-первых, из-за того, что теперь их конвертируют в евро. Во-вторых, многие гостиницы перед сезоном подняли тарифы. В-третьих, спрос на Турцию растет и в Европе, что снижает желание отельеров давать российским партнерам специальные цены. Потребители же просто приспосабливаются к изменениям", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, чтобы сэкономить, туристы бронируют туры с меньшим количеством дней, выбирают отель меньшей звездности или более недорогой курорт, либо выбирают поездки не в разгар сезона.

"Туроператоры в регионах центральной части России рассказывают, что Турция как была, так и остается любимым пляжным направлением лета. В компаниях прогнозируют падение спроса на Болгарию, Италию, Испанию, стагнацию на греческом направлении, а вот по Турции и России будет рост, ведь уже на этапе раннего бронирования спрос вырос на 20-23% по сравнению с прошлым годом", - отметила пресс-секретарь РСТ.

Также она добавила, что в регионах пытаются сэкономить, сдвигая покупку тура на начало сезона, так как цены к тому времени могут упасть на 20-25% из-за недозагрузки рейсов.

В РСТ сообщили, что доходы жителей регионов за Уралом ниже, а стоимость путевок из-за удаленности турецких курортов - чуть выше, поэтому реакция на подорожание более заметная. Путешественники бронируют Турцию не так активно, как в прошлом году. В Сибири направление по-прежнему среди самых популярных, на него приходится 70-80% продаж по раннему бронированию, однако дорогие туры не очень востребованы.

Некоторые туркомпании отмечают рост бронирований преимущественно дорогих гостиниц, так как летом в них может не быть мест.