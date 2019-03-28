Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 28.03.2019 16:04

Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен

Спрос на туры в Турцию по раннему бронированию на летний сезон вырос в среднем на 20-25% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост цен на турпакеты, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Большинство компаний отметили рост интереса к Турции на 20-25%, хотя цены на турпакеты заметно выросли. Во-первых, из-за того, что теперь их конвертируют в евро. Во-вторых, многие гостиницы перед сезоном подняли тарифы. В-третьих, спрос на Турцию растет и в Европе, что снижает желание отельеров давать российским партнерам специальные цены. Потребители же просто приспосабливаются к изменениям", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, чтобы сэкономить, туристы бронируют туры с меньшим количеством дней, выбирают отель меньшей звездности или более недорогой курорт, либо выбирают поездки не в разгар сезона.

"Туроператоры в регионах центральной части России рассказывают, что Турция как была, так и остается любимым пляжным направлением лета. В компаниях прогнозируют падение спроса на Болгарию, Италию, Испанию, стагнацию на греческом направлении, а вот по Турции и России будет рост, ведь уже на этапе раннего бронирования спрос вырос на 20-23% по сравнению с прошлым годом", - отметила пресс-секретарь РСТ.

Также она добавила, что в регионах пытаются сэкономить, сдвигая покупку тура на начало сезона, так как цены к тому времени могут упасть на 20-25% из-за недозагрузки рейсов.

В РСТ сообщили, что доходы жителей регионов за Уралом ниже, а стоимость путевок из-за удаленности турецких курортов - чуть выше, поэтому реакция на подорожание более заметная. Путешественники бронируют Турцию не так активно, как в прошлом году. В Сибири направление по-прежнему среди самых популярных, на него приходится 70-80% продаж по раннему бронированию, однако дорогие туры не очень востребованы.

Некоторые туркомпании отмечают рост бронирований преимущественно дорогих гостиниц, так как летом в них может не быть мест.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРЫ, СПРОС


Похожие новости


Минсельхоз предлагает в три раза - до 150 тыс. т - увеличить квоту на ввоз томатов из Турции Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США - Ростех Россия и Турция вновь обсудят возможность въезда по внутренним паспортам Путин и Эрдоган планируют провести 8 апреля заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции - Песков Визит Лаврова в Турцию перенесен на 18 марта по договоренности с Анкарой Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]