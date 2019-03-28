Пресс-релиз

18 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки российского фотохудожника Романа Солопова «Россия на Пути Господнем». Экспозиция предоставлена Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов