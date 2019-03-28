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СНГ 28.03.2019 18:15

Соглашения на $6 млрд подписаны в рамках Межрегиональной российско-киргизской конференции в Бишкеке - Жээнбеков

В рамках Восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции подписаны соглашения на сумму более $6 млрд, заявил в четверг киргизский президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции.

"Межрегиональная конференция впервые проходит в таком внушительном масштабе, в ней принимают участие более 700 участников. По результатам конференции подписано соглашений на общую сумму более $6 млрд", - сказал С.Жээнбеков.

Президент Киргизии отметил, что между регионами Киргизии и России, а также городами-побратимами необходимо усилить взаимные контакты не только в торгово-экономической сфере, но и в культурно-гуманитарной области.

"Мы готовы объединить наши усилия в создании новых технологий, производстве возобновляемой энергетики, биоинженерии. Уверен, что данная площадка послужит укреплению экономического и культурного сотрудничества наших стран", - подчеркнул президент Киргизии.

С.Жээнбеков отметил, что отношения Киргизии и России активно развиваются в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря этому были сняты административные барьеры, произошло оживление торговли в отсутствии таможенных границ, предприятия Киргизии получили "доступ к 180-миллионному рынку".

"Сегодня можно констатировать, что наша интеграция в ЕАЭС проходит успешно", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Он сказал, что Киргизия единственная страна в регионе, которая имеет статус ВСП+, позволяющий поставлять продукцию на рынки Европейского союза без таможенных пошлин, и предложил воспользоваться этим российским бизнесменам.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]