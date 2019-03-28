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Дальнее зарубежье 28.03.2019 16:20

Трамп заявляет, что рейтинги критикующих его телеканалов рушатся

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о падении рейтингов нескольких критически настроенных к нему телеканалов и новостных телешоу после завершения расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Рейтинги телепередачи "Morning Joe", которые всегда были плохими, по-настоящему рухнули после выхода отчета Р.Мюллера", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Кроме того, рейтинги других телешоу на MSNBC и CNN также упали на 50%", - добавил он.

"Это подтверждает, что фейковые новости никогда не победят!" - подвел итог американский президент.

Телепередача "Morning Joe" - утреннее новостное ток-шоу на телеканале NBC. Как и на многих других телепередачах ряда телеканалов, здесь неоднократно обсуждался вопрос о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Д.Трампа с Москвой.

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США, обвиняя их в создании ложных новостей. В январе 2018 года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, представители телеканала CNN, газет New York Times и Washington Post.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор выявил следы вмешательства РФ в выборы 2016 года, однако не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на итоги выборов.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, РЕЙТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]