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Дальнее зарубежье 28.03.2019 18:35

ЕС защищается от недобросовестной конкуренции, прежде всего со стороны Китая - доклад

Защитные меры в торговле позволяют Европейскому союзу спасать 320 тысяч прямых рабочих мест от недобросовестной иностранной конкуренции, объявила Еврокомиссия.

В четверг она опубликовала доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом исполнительной коллегии ЕС во главе Жан-Клодом Юнкером.

Отмечается, что комиссия Юнкера укрепила европейский инструментарий защиты торговли путем двух крупных реформ. С 2014 года она также применила 95 защитных мер, обеспечивающих европейским компаниям и работникам возможность конкурировать на справедливых условиях. Две трети из принятых 135 мер касаются импорта из Китая.

В 2018 году ЕС завершил самый серьезный с 1994 года пересмотр своего антидемпингового и антидотационного законодательства. Реформа усилила защиту ЕС от демпингового и субсидируемого импорта. На этом фоне ЕС продолжил расследования, в результате которых были приняты новые меры защиты, в частности, в черной металлургии. 2018 год примечателен также тем, что ЕС ввел три меры предосторожности - впервые с 2002 года.

"Мы за открытую торговлю, но не можем позволить себе быть наивными, - написал в этой связи глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Не все наши торговые партнеры хотят играть по одинаковым с нами правилам. Мы не должны терпеть преимущества других и должны защищать ЕС, его компании и его работников от недобросовестной торговой практики".

Ж.-К.Юнкер отметил, что сейчас у ЕС есть инструменты, которые лучше отвечают условиям современной мировой экономики и он будет использовать их.

Согласно докладу, с начала действия мандата комиссии Юнкера в ноябре 2014 года до декабря 2018 года Брюссель ввел 95 защитных мер в торговле. В конце 2018 года в ЕС введено 93 окончательных антидемпинговых и 12 антидотационных мер. Почти 44% касаются импорта стальной продукции. Из всех действующих мер более двух третей (68%) приходится на товары, импортируемые из Китая.

Число защитных мер в торговле, нацеленных на экспортеров из ЕС, составляет 174, по сравнению с 162 в 2017 году. Ожидается, что тенденция к росту сохранится в течение следующих лет.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, КОНКУРЕНЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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