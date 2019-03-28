ЕС защищается от недобросовестной конкуренции, прежде всего со стороны Китая - доклад

Защитные меры в торговле позволяют Европейскому союзу спасать 320 тысяч прямых рабочих мест от недобросовестной иностранной конкуренции, объявила Еврокомиссия.
В четверг она опубликовала доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом исполнительной коллегии ЕС во главе Жан-Клодом Юнкером.
Отмечается, что комиссия Юнкера укрепила европейский инструментарий защиты торговли путем двух крупных реформ. С 2014 года она также применила 95 защитных мер, обеспечивающих европейским компаниям и работникам возможность конкурировать на справедливых условиях. Две трети из принятых 135 мер касаются импорта из Китая.
В 2018 году ЕС завершил самый серьезный с 1994 года пересмотр своего антидемпингового и антидотационного законодательства. Реформа усилила защиту ЕС от демпингового и субсидируемого импорта. На этом фоне ЕС продолжил расследования, в результате которых были приняты новые меры защиты, в частности, в черной металлургии. 2018 год примечателен также тем, что ЕС ввел три меры предосторожности - впервые с 2002 года.
"Мы за открытую торговлю, но не можем позволить себе быть наивными, - написал в этой связи глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. - Не все наши торговые партнеры хотят играть по одинаковым с нами правилам. Мы не должны терпеть преимущества других и должны защищать ЕС, его компании и его работников от недобросовестной торговой практики".
Ж.-К.Юнкер отметил, что сейчас у ЕС есть инструменты, которые лучше отвечают условиям современной мировой экономики и он будет использовать их.
Согласно докладу, с начала действия мандата комиссии Юнкера в ноябре 2014 года до декабря 2018 года Брюссель ввел 95 защитных мер в торговле. В конце 2018 года в ЕС введено 93 окончательных антидемпинговых и 12 антидотационных мер. Почти 44% касаются импорта стальной продукции. Из всех действующих мер более двух третей (68%) приходится на товары, импортируемые из Китая.
Число защитных мер в торговле, нацеленных на экспортеров из ЕС, составляет 174, по сравнению с 162 в 2017 году. Ожидается, что тенденция к росту сохранится в течение следующих лет.
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