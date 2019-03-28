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Дальнее зарубежье 28.03.2019 19:35

Более 40% американцев считают, что Трамп и сегодня победил бы на выборах - опрос общественного мнения

43% жителей США полагают, что президент США Дональд Трамп одержал бы победу на президентских выборах, если бы они проходили сегодня, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телесетью NBC и компанией SurveyMonkey.

Однако то же число респондентов - 43% - уверены, что победу на гипотетических выборах одержал бы кандидат от Демократической партии. Еще 9% считают, что на выборах сегодня победил бы кандидат от третьей стороны, не принадлежащей ни к Республиканской, и ни к Демократической партиям.

В то же время большая часть опрошенных - 53% - недовольны работой Д.Трампа на посту президента; противоположной точки зрения придерживаются 45%.

Также 62% респондентов полагают, что США двигаются в неверном направлении. Еще 35% думают, что США находятся на правильном политическом курсе.

Опрос проходил с 18 по 25 марта, и в нем приняли участие 8088 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет 1,5 процентных пункта.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор выявил следы вмешательства РФ в выборы 2016 года, однако не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на итоги выборов.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕРЕИЗБРАНИЕ, ШАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]