Более 40% американцев считают, что Трамп и сегодня победил бы на выборах - опрос общественного мнения

43% жителей США полагают, что президент США Дональд Трамп одержал бы победу на президентских выборах, если бы они проходили сегодня, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телесетью NBC и компанией SurveyMonkey.
Однако то же число респондентов - 43% - уверены, что победу на гипотетических выборах одержал бы кандидат от Демократической партии. Еще 9% считают, что на выборах сегодня победил бы кандидат от третьей стороны, не принадлежащей ни к Республиканской, и ни к Демократической партиям.
В то же время большая часть опрошенных - 53% - недовольны работой Д.Трампа на посту президента; противоположной точки зрения придерживаются 45%.
Также 62% респондентов полагают, что США двигаются в неверном направлении. Еще 35% думают, что США находятся на правильном политическом курсе.
Опрос проходил с 18 по 25 марта, и в нем приняли участие 8088 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет 1,5 процентных пункта.
23 марта стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Согласно документу, спецпрокурор выявил следы вмешательства РФ в выборы 2016 года, однако не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на итоги выборов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»