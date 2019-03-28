Возможность избежать "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения, остается до вечера пятницы, заявила в четверг лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом.
"Единственный путь обеспечить выход в соответствии с графиком - 22 мая - это одобрить соглашение о выходе до 23.00 29 марта (2.00 мск 30 марта), то есть завтра", - заявила А.Лидсом в во время выступления в парламенте.
Она напомнила, что Брюссель решил продлить Великобритании перенос даты Brexit на 22 мая в том случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.
"Жизненно важно приложить усилия, чтобы это случилось, и позволить парламенту дебаты по этому важному вопросу. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой придется просить нового переноса сроков, и, разумеется, столкнуться с требованием участвовать в выборах в Европарламент", - сказала А.Лидсом.
Ранее А.Лидсом сообщила, что очередные, третьи парламентские дебаты по соглашению с Евросоюзом о Brexit, пройдут в палате общин в пятницу. Палата общин уже дважды отклоняла соглашение с ЕС, за которое выступает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.
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