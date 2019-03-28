Руководитель минобороны Афганистана призвал армию к повышенной бдительности

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Ассадулла Халид прогнозирует ухудшение военно-политической ситуации в стране в ближайшие месяцы.
"Враги готовятся к интенсивной борьбе в ближайшие месяцы. Мы не должны забывать об этом и готовиться тоже", - заявил глава оборонного ведомства Афганистана в четверг на военном совете в афганском городе Мазари-Шарифе.
"Предстоящий год может быть трудным с точки зрения общей безопасности для всех нас, но мы должны думать об этом заранее. Мы должны не только не позволить им захватывать территории, но и атаковать их укрытия, захватывать их территории и удерживать их", - цитирует А.Халида официальный сайт министерства обороны Афганистана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»