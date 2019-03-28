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Дальнее зарубежье 28.03.2019 19:50

Руководитель минобороны Афганистана призвал армию к повышенной бдительности

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Ассадулла Халид прогнозирует ухудшение военно-политической ситуации в стране в ближайшие месяцы.

"Враги готовятся к интенсивной борьбе в ближайшие месяцы. Мы не должны забывать об этом и готовиться тоже", - заявил глава оборонного ведомства Афганистана в четверг на военном совете в афганском городе Мазари-Шарифе.

"Предстоящий год может быть трудным с точки зрения общей безопасности для всех нас, но мы должны думать об этом заранее. Мы должны не только не позволить им захватывать территории, но и атаковать их укрытия, захватывать их территории и удерживать их", - цитирует А.Халида официальный сайт министерства обороны Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]