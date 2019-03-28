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Регион 28.03.2019 17:19

ВМС Азербайджана, России и Казахстана обсудили в Баку конкурс Кубок моря-2019

Представители военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, России и Казахстана, обсудили вопросы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря-2019», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«28 марта в штабе ВМС Азербайджана состоялась планирующая конференция международного конкурса «Кубок моря-2019», который будет организован в территориальных водах Азербайджана. На конференции, которая прошла с участием делегаций Азербайджана, России и Казахстана, обсуждались вопросы и предстоящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря-2019»»,- отмечается в сообщении.

Также был проведен осмотр учебно-тренировочного комплекса, в котором будет проходить конкурс.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАНА, РОССИИ, КАЗАХСТАН, КУБОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]