ВМС Азербайджана, России и Казахстана обсудили в Баку конкурс Кубок моря-2019

Представители военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, России и Казахстана, обсудили вопросы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря-2019», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«28 марта в штабе ВМС Азербайджана состоялась планирующая конференция международного конкурса «Кубок моря-2019», который будет организован в территориальных водах Азербайджана. На конференции, которая прошла с участием делегаций Азербайджана, России и Казахстана, обсуждались вопросы и предстоящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря-2019»»,- отмечается в сообщении.

Также был проведен осмотр учебно-тренировочного комплекса, в котором будет проходить конкурс.

Б.Рустамбеков