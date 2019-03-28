Предложение Литвы перевести БелАЭС на газ невыполнимо - Минэнерго Белоруссии

Министерство энергетики Белоруссии заявляет, что предложение Литвы о переводе строящейся Белорусской АЭС на газ носит политический характер и технически невыполнимо.
"Мое мнение - это предложение носит больше политический характер", - заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк на пресс-конференции в Островце в четверг.
Замминистра подчеркнул, что предложение о переводе БелАЭС на газ поступило не от "технарей, которые что-то понимают", а от политиков.
М.Михадюк также отметил, что это предложение "экономически и технически не продумано, технически невыполнимо". По его словам, для перевода почти уже готовой станции на газ придется все переделывать, что экономически затратно.
В марте литовский премьер Саулюс Сквярнялис предложил белорусскому коллеге Сергею Румасу построить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»