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ТЭК 28.03.2019 17:28

Предложение Литвы перевести БелАЭС на газ невыполнимо - Минэнерго Белоруссии

Министерство энергетики Белоруссии заявляет, что предложение Литвы о переводе строящейся Белорусской АЭС на газ носит политический характер и технически невыполнимо.

"Мое мнение - это предложение носит больше политический характер", - заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк на пресс-конференции в Островце в четверг.

Замминистра подчеркнул, что предложение о переводе БелАЭС на газ поступило не от "технарей, которые что-то понимают", а от политиков.

М.Михадюк также отметил, что это предложение "экономически и технически не продумано, технически невыполнимо". По его словам, для перевода почти уже готовой станции на газ придется все переделывать, что экономически затратно.

В марте литовский премьер Саулюс Сквярнялис предложил белорусскому коллеге Сергею Румасу построить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, БЕЛАЭС, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]