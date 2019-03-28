Минсельхоз предлагает в три раза - до 150 тыс. т - увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз РФ предлагает в три раза, до 150 тыс. тонн, увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте reghulation.gov.ru.

В настоящее время квота составляет 50 тыс. тонн.

Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тыс. тонн.

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.

Между тем, в начале декабря 2018 года первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.