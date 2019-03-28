Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение дноуглубительных работ СПГ-терминала "Утренний" в 2019 году и обеспечить дополнительные ассигнования бюджета на строительство инфраструктуры терминала в 2020-2022 годах.
Как сообщает сайт Кремля, эти поручения даны по итогам совещания с членами правительства 27 февраля.
"При разработке проекта ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на строительство терминала сжиженного природного газа и конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта и реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря. Срок - 1 октября 2019 г.", - говорится в поручении.
Также президент поручил правительству совместно с "Росатомом" "определить источники финансирования и обеспечить проведение в 2019 году дноуглубительных работ терминала сжиженного природного газа и конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта". Доклады - до 1 мая 2019 г. и до 1 сентября 2019 года.
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