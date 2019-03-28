Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд

Программа самозанятости в 2020 году в Азербайджане может охватить более 60 тыс. человек и способствовать созданию 15 тыс. микрохозяйств, заявил глава Минтруда и соцзащиты населения (МТСЗН) Сахиль Бабаев.
«За счет Фонда страхования безработицы и Всемирного банка в 2020 году программа самозанятости может охватить 15 тыс. семей», - сказал С.Бабаев в четверг журналистам.
По его словам, в 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей.
Министр отметил, что в настоящее время Минтруда ведет по данному вопросу консультации с Всемирным банком, с которым в будущем планируется реализация совместного проекта в этом направлении.
«В 2020 году за счет Фонда страхования безработицы к программе самозанятости планируется привлечь 7 тыс. семей, а за счет финансирования Всемирного банка еще 7-8 тыс. семей», - сказал С.Бабаев.
Р.Бабаев
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