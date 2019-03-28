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Социум 28.03.2019 17:38

Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд

Программа самозанятости в 2020 году в Азербайджане может охватить более 60 тыс. человек и способствовать созданию 15 тыс. микрохозяйств, заявил глава Минтруда и соцзащиты населения (МТСЗН) Сахиль Бабаев.

«За счет Фонда страхования безработицы и Всемирного банка в 2020 году программа самозанятости может охватить 15 тыс. семей», - сказал С.Бабаев в четверг журналистам.

По его словам, в 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей.

Министр отметил, что в настоящее время Минтруда ведет по данному вопросу консультации с Всемирным банком, с которым в будущем планируется реализация совместного проекта в этом направлении.

«В 2020 году за счет Фонда страхования безработицы к программе самозанятости планируется привлечь 7 тыс. семей, а за счет финансирования Всемирного банка еще 7-8 тыс. семей», - сказал С.Бабаев.

Р.Бабаев

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Тэги: САМОЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]