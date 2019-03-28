Власти Нидерландов могут ускорить отказ от угля, что позитивно скажется на спросе на газ

Решение властей Нидерландов вывести из эксплуатации угольную электростанцию Hemweg в Амстердаме к январю 2020 года вместо 2025 года может сигнализировать о планах правительства ускорить процесс отказа от угля в качестве источника для электроэнергии, полагают аналитики Global Natural Gas Daily.

Согласно действующему плану, все четыре имеющиеся у Нидерландов угольные электростанции должны прекратить работу к 2030 году, при этом наиболее старая из них, Amercentrale, закроется не позднее 2024 года. Ускоренное закрытие станций возможно, однако приведет к повышенным затратам для бюджета, поскольку операторы (RWE, Engie и Uniper) наверняка потребуют значительные компенсации за прекращение работы относительно недавно построенных мощностей раньше срока.

Кроме того, преждевременное закрытие электростанций может стать угрозой энергетической безопасности Нидерландов, где нет большого выбора альтернативных источников электроэнергии. Например, в стране действует лишь одна АЭС, и хотя планы по открытию новых обсуждаются, они едва ли будут реализованы в ближайшем будущем.

С другой стороны, Нидерланды тесно связаны с электросетями ближайших соседей - Германии и Бельгии. Однако бельгийцы тоже могут вскоре столкнуться с проблемами в плане поставок электроэнергии, поскольку страна планирует отказаться от использования АЭС к 2025 году.

В такой ситуации возрастает роль природного газа. Так, RWE вернулась к планам по открытию газовой электростанции в Нидерландах мощностью 1,3 ГВт в конце 2020 года. Электричество с этой станции будет также поставляться в Бельгию.

Доля газа в производстве электроэнергии в Голландии составляет почти 50% против 35% у угля, согласно данным за 2016 год. При этом расчеты "Интерфакса" показывают, что прибыльность газовых электростанций в стране выше, чем угольных.

Правительство Нидерландов поставило перед страной цель сократить выбросы углекислого газа на 25% к концу 2020 года по сравнению с показателем 1990 года, тогда как в остальных странах ЕС целью является 20%-ное сокращение. Аналитики считают планы Нидерландов довольно трудновыполнимыми с учетом того, что показатель в 2017 году был всего на 13% ниже точки отсчета. На 2030 год запланировано снижение выбросов на 49% против 1990 года (в ЕС в целом - на 40%). Такие амбициозные цели также способствуют увеличению доли газа в энергетической корзине.

По предварительной оценке МЭА, в 2017 году потребление газа в Нидерландах составило 43 млрд кубометров. Это меньше, чем в 2010 году, однако больше, чем в предыдущие несколько лет. Аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе спрос на газ в стране останется стабильным и может даже вырасти.