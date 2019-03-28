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ТЭК 28.03.2019 17:58

Русснефть планирует увеличить добычу нефти в 2019г на 3% - до 7,8 млн т с учетом Азербайджана

"Русснефть" планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 3% - до 7,8 млн т с учетом производства в Азербайджане, сообщил в ходе телеконференции вице-президент по геологии и разработке компании Михаил Сухопаров.

При этом добыча нефти в России в текущем году планируется на уровне около 7,3 млн тонн, в Азербайджане - еще примерно 500 тыс. тонн.

В 2018 общая добыча нефти составила 7,613 млн тонн.

По словам М.Сухопарова, капитальные вложения ожидаются на уровне 2018 года - в 25 млрд рублей. "В последующие годы добыча у нас предполагается с небольшим ростом, а капитальные вложения - на уровне этого года", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РУССНЕФТЬ, ДОБЫЧА, КАПЗАТРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]