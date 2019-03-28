Русснефть планирует увеличить добычу нефти в 2019г на 3% - до 7,8 млн т с учетом Азербайджана

"Русснефть" планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 3% - до 7,8 млн т с учетом производства в Азербайджане, сообщил в ходе телеконференции вице-президент по геологии и разработке компании Михаил Сухопаров.

При этом добыча нефти в России в текущем году планируется на уровне около 7,3 млн тонн, в Азербайджане - еще примерно 500 тыс. тонн.

В 2018 общая добыча нефти составила 7,613 млн тонн.

По словам М.Сухопарова, капитальные вложения ожидаются на уровне 2018 года - в 25 млрд рублей. "В последующие годы добыча у нас предполагается с небольшим ростом, а капитальные вложения - на уровне этого года", - отметил он.