Русснефть планирует увеличить добычу нефти в 2019г на 3% - до 7,8 млн т с учетом Азербайджана

"Русснефть" планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 3% - до 7,8 млн т с учетом производства в Азербайджане, сообщил в ходе телеконференции вице-президент по геологии и разработке компании Михаил Сухопаров.
При этом добыча нефти в России в текущем году планируется на уровне около 7,3 млн тонн, в Азербайджане - еще примерно 500 тыс. тонн.
В 2018 общая добыча нефти составила 7,613 млн тонн.
По словам М.Сухопарова, капитальные вложения ожидаются на уровне 2018 года - в 25 млрд рублей. "В последующие годы добыча у нас предполагается с небольшим ростом, а капитальные вложения - на уровне этого года", - отметил он.
Верховный суд Азербайджана аннулировал УДО для Мамедова
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
Президент Алиев поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в связи с пожаром в ТЦ Diglas
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
ЕС защищается от недобросовестной конкуренции, прежде всего со стороны Китая - доклад
Помпео обсуждал с Лавровым тему прибытия российских военных в Каракас - спецпредставитель США
Соглашения на $6 млрд подписаны в рамках Межрегиональной российско-киргизской конференции в Бишкеке - Жээнбеков
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»