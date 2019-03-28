Помпео обсуждал с Лавровым тему прибытия российских военных в Каракас - спецпредставитель США

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднимал тему прибытия в Венесуэлу российских военных, заявил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"На прошедших выходных, в воскресенье, госсекретарь США Помпео поговорил (по телефону - ИФ) с министром иностранных дел Лавровым, сконцентрировавшись непосредственно на этих перелетах. Вы знаете, что у нас с Россией довольно регулярные контакты по широкому спектру вопросов. Мы полагаем, что эти перелеты и роль России очень неконструктивны для любого возможного решения ситуации в Венесуэле", - сказал Э.Абрамс, отвечая на вопрос "Интерфакса" в ходе видеобрифинга.

Он также отметил, что его недавние переговоры в Риме с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым были полезными.

"Я недавно был в Риме, где встречался с заместителем министра иностранных дел Рябковым. Это было еще до этого (до прибытия группы военных РФ в Венесуэлу - ИФ), но мы провели полезные переговоры по Венесуэле", - сказал Э.Абрамс.

Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Со своей стороны директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов заявил "Интерфаксу", что Москва помогает Каракасу поддерживать боеготовность ранее поставленной российской военной техники.