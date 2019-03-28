В НАТО приветствуют участие Азербайджана в военных учениях в Грузии

Находящийся в Тбилиси с визитом заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО адмирал Манфред Нильсон приветствует участие Азербайджана в проходящих на территории Грузии командно-штабных учениях NATO-GEO EXERCISE 2019.

Как заявил М.Нильсон в четверг на совместной с министром обороны Грузии Леваном Изория пресс-конференции, Азербайджан является соседом Грузии и участие азербайджанских военнослужащих в учениях, это "сильный сигнал", что две страны в военной сфере действуют вместе.

В свою очередь Л.Изория на пресс-конференции выразил благодарность Азербайджану за участие в учениях.

"То, что азербайджанская сторона участвует в этих учениях, это еще одно четкое подтверждение того, что совместными усилиями мы делаем все для укрепления безопасности и стабильности в регионе", - заявил министр.

Учения NATO-GEO EXERCISE 2019 проходят в Грузии с 18 марта. В пятницу учения завершатся.

Как сообщили в четверг журналистам в Минобороны Грузии, в четверг с ходом учений ознакомился заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО.

Ранее сообщалось, что участие в учениях принимают более 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса. На этой неделе с ходом учений в Грузии также ознакомились члены Военного комитета НАТО и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.