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Оборона 28.03.2019 19:10

В НАТО приветствуют участие Азербайджана в военных учениях в Грузии

Находящийся в Тбилиси с визитом заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО адмирал Манфред Нильсон приветствует участие Азербайджана в проходящих на территории Грузии командно-штабных учениях NATO-GEO EXERCISE 2019.

Как заявил М.Нильсон в четверг на совместной с министром обороны Грузии Леваном Изория пресс-конференции, Азербайджан является соседом Грузии и участие азербайджанских военнослужащих в учениях, это "сильный сигнал", что две страны в военной сфере действуют вместе.

В свою очередь Л.Изория на пресс-конференции выразил благодарность Азербайджану за участие в учениях.

"То, что азербайджанская сторона участвует в этих учениях, это еще одно четкое подтверждение того, что совместными усилиями мы делаем все для укрепления безопасности и стабильности в регионе", - заявил министр.

Учения NATO-GEO EXERCISE 2019 проходят в Грузии с 18 марта. В пятницу учения завершатся.

Как сообщили в четверг журналистам в Минобороны Грузии, в четверг с ходом учений ознакомился заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО.

Ранее сообщалось, что участие в учениях принимают более 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса. На этой неделе с ходом учений в Грузии также ознакомились члены Военного комитета НАТО и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Тэги: НАТО, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]