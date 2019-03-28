В Ереване планируют усилить взаимодействие с США в сфере безопасности

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян надеется на активизацию сотрудничества с США в сфере безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ Армении, на встрече с новым послом США в республике Лин Трейси А.Ванецян выразил надежду, "что армяно-американское взаимодействие в сфере безопасности еще более активизируется и будут зарегистрированы новые достижения".

"А. Ванецян заявил о важности взаимодействия с различными ведомствами США в борьбе с международными террористическими группировками, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, распространением оружия массового поражения и радиоактивных материалов, незаконной миграцией и отмыванием денег", - отметили в пресс-службе СНБ Армении.

В свою очередь Л.Трейси заявила, что для американской стороны "встреча с директором СНБ Армении важна, поскольку существует возможность обсудить вопросы сотрудничества в борьбе с коррупцией и другими глобальными вызовами".

Согласно сообщению, стороны наметили направления сотрудничества, выразив надежду, что встреча придаст импульс двустороннему взаимодействию.