В Ереване планируют усилить взаимодействие с США в сфере безопасности

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян надеется на активизацию сотрудничества с США в сфере безопасности.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ Армении, на встрече с новым послом США в республике Лин Трейси А.Ванецян выразил надежду, "что армяно-американское взаимодействие в сфере безопасности еще более активизируется и будут зарегистрированы новые достижения".
"А. Ванецян заявил о важности взаимодействия с различными ведомствами США в борьбе с международными террористическими группировками, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, распространением оружия массового поражения и радиоактивных материалов, незаконной миграцией и отмыванием денег", - отметили в пресс-службе СНБ Армении.
В свою очередь Л.Трейси заявила, что для американской стороны "встреча с директором СНБ Армении важна, поскольку существует возможность обсудить вопросы сотрудничества в борьбе с коррупцией и другими глобальными вызовами".
Согласно сообщению, стороны наметили направления сотрудничества, выразив надежду, что встреча придаст импульс двустороннему взаимодействию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»