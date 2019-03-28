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СНГ 28.03.2019 20:05

В Ереване планируют усилить взаимодействие с США в сфере безопасности

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян надеется на активизацию сотрудничества с США в сфере безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СНБ Армении, на встрече с новым послом США в республике Лин Трейси А.Ванецян выразил надежду, "что армяно-американское взаимодействие в сфере безопасности еще более активизируется и будут зарегистрированы новые достижения".

"А. Ванецян заявил о важности взаимодействия с различными ведомствами США в борьбе с международными террористическими группировками, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, распространением оружия массового поражения и радиоактивных материалов, незаконной миграцией и отмыванием денег", - отметили в пресс-службе СНБ Армении.

В свою очередь Л.Трейси заявила, что для американской стороны "встреча с директором СНБ Армении важна, поскольку существует возможность обсудить вопросы сотрудничества в борьбе с коррупцией и другими глобальными вызовами".

Согласно сообщению, стороны наметили направления сотрудничества, выразив надежду, что встреча придаст импульс двустороннему взаимодействию.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]