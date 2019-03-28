"Газпром" покупает Кыргызнефтегаз через несколько месяцев после решения прекратить ГРР в стране

"Газпром" (MOEX:GAZP) вслед за установлением контроля над газовой отраслью Киргизии нацелился на национальный сегмент нефтегазодобычи. При том, что всего несколько месяцев назад компания решила отказаться от герологоразведочных работ в стране и досрочно сдала все имевшиеся лицензии: на участок "Восточный Майлису-IV" и Кугартской площади.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Киргизской Республики Кубатбек Боронов подписали "дорожную карту" по участию ПАО "Газпром" в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".

Как говорится в сообщении "Газпрома", дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий: планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.

"Газпром" в 2014 году купил активы "Кыргызгаза". Сейчас в республике работает 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.