В МИД РФ сообщили о повестке встречи Лаврова и Чавушоглу в турецкой Анталье

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят в Анталье размежевание в зоне деэскалации в Идлибе и запуск Конституционного комитета Сирии.
"Предметом обсуждения станет ход размежевания террористов от "умеренной" части оппозиции в зоне деэскалации в Идлибе. Министры обсудят также возможности для скорейшего запуска работы Конституционного комитета, призванного определить основы будущего политического устройства Сирии", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Также на повестке дня будут вопросы гуманитарного содействия сирийскому народу, создания условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения в страну беженцев.
Важное внимание в ходе заседания российско-турецкой совместной группы стратегического планирования будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Российская сторона намерена акцентировать необходимость устранения остающихся торговых барьеров, препятствующих расширению экспорта в Турцию", - добавили в МИД РФ.
"Предполагается обсудить ход реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство первой в Турции атомной станции - АЭС "Аккую" - и газопровода "Турецкий поток"), традиционно играющих роль локомотива в двусторонних связях", - отмечается в сообщении.
Кроме того, планируется обсуждение упрощения режима взаимных поездок граждан двух стран, добавили в МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28-29 марта посетит турецкую Анталью для переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе намеченных на 29 марта в Анталье переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить вопрос о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам.
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Президент Азербадйжана и вице-канцлер Австрии обсудили создание формата для расширения торгово-экономических связей
"Газпром" покупает Кыргызнефтегаз через несколько месяцев после решения прекратить ГРР в стране
Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение
Русснефть планирует увеличить добычу нефти в 2019г на 3% - до 7,8 млн т с учетом Азербайджана
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
Президент Алиев поручил кабмину создать комиссию для решения проблем в связи с пожаром в ТЦ Diglas
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»