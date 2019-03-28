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Регион 28.03.2019 21:15

В МИД РФ сообщили о повестке встречи Лаврова и Чавушоглу в турецкой Анталье

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят в Анталье размежевание в зоне деэскалации в Идлибе и запуск Конституционного комитета Сирии.

"Предметом обсуждения станет ход размежевания террористов от "умеренной" части оппозиции в зоне деэскалации в Идлибе. Министры обсудят также возможности для скорейшего запуска работы Конституционного комитета, призванного определить основы будущего политического устройства Сирии", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Также на повестке дня будут вопросы гуманитарного содействия сирийскому народу, создания условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения в страну беженцев.

Важное внимание в ходе заседания российско-турецкой совместной группы стратегического планирования будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Российская сторона намерена акцентировать необходимость устранения остающихся торговых барьеров, препятствующих расширению экспорта в Турцию", - добавили в МИД РФ.

"Предполагается обсудить ход реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство первой в Турции атомной станции - АЭС "Аккую" - и газопровода "Турецкий поток"), традиционно играющих роль локомотива в двусторонних связях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется обсуждение упрощения режима взаимных поездок граждан двух стран, добавили в МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28-29 марта посетит турецкую Анталью для переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе намеченных на 29 марта в Анталье переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить вопрос о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]