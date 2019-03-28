Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено - адвокат

Следствие по расследуемому Службой безопасности Украины с февраля 2018 года уголовному делу в отношении экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, которое было возобновлено 1 марта, вновь приостановлено Генеральной прокуратурой Украины 25 марта, сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.
"После того, как нам стало известно о возобновлении уголовного дела в отношении Саакашвили, я подал запрос в Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать возможность ознакомиться с материалами дела и узнать, на каком этапе находится расследование. Сегодня получил ответ, что дело вновь приостановлено на неопределенный срок", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
Причиной для такого процессуального решения является то, что Генпрокуратура Украины еще не получила ответа из Нидерландов на свой запрос об оказании международной правовой помощи в рамках данного уголовного производства.
Как сообщалось, 12 марта в интервью одному из украинских СМИ М.Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.
12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.
Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Президент Азербадйжана и вице-канцлер Австрии обсудили создание формата для расширения торгово-экономических связей
Вторая фаза TANAP начнется с 15 апреля - SOCAR
"Газпром" покупает Кыргызнефтегаз через несколько месяцев после решения прекратить ГРР в стране
Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение
Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для очередной замены аккумуляторов
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»