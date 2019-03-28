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СНГ 28.03.2019 23:11

Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено - адвокат

Следствие по расследуемому Службой безопасности Украины с февраля 2018 года уголовному делу в отношении экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, которое было возобновлено 1 марта, вновь приостановлено Генеральной прокуратурой Украины 25 марта, сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

"После того, как нам стало известно о возобновлении уголовного дела в отношении Саакашвили, я подал запрос в Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать возможность ознакомиться с материалами дела и узнать, на каком этапе находится расследование. Сегодня получил ответ, что дело вновь приостановлено на неопределенный срок", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Причиной для такого процессуального решения является то, что Генпрокуратура Украины еще не получила ответа из Нидерландов на свой запрос об оказании международной правовой помощи в рамках данного уголовного производства.

Как сообщалось, 12 марта в интервью одному из украинских СМИ М.Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СЛЕДСТВИЕ, АДВОКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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