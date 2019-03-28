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ТЭК 28.03.2019 20:12

Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение

Цены на нефть отреагировали резким снижением на призывы американского президента Дональда Трампа к ОПЕК увеличить поставки на мировой рынок, однако затем быстро сократили падение.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 составила $67,22 за баррель, что на $0,61 (0,9%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,44 (0,74%) - до $58,97 за баррель.

Цены опустились до внутридневных минимумов после заявления Д.Трампа, падение достигало 2%.

Как сообщалось, Д.Трамп в четверг призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть. В отличие от предыдущих постов на эту же тему Д.Трамп заранее поблагодарил членов ОПЕК.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила потоки нефти. Мировые рынки уязвимы, цена нефти поднялась слишком высоко. Спасибо!" - написал американский президент в Twitter.

Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались. В конце февраля текущего года он снова напомнил, что нефть подорожала слишком сильно, и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на снижение добычи и поддержку цен.

"По крайней мере в данный момент Саудовская Аравия вполне может проигнорировать твиты Трампа", - цитирует агентство Bloomberg Уоррена Паттерсона, отвечающего за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV.

"Сегодня рыночный импульс на стороне Трампа, поскольку цены снижались" и до его заявлений, отметил эксперт.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 2,8 млн баррелей, до 442,3 млн баррелей. Нынешний уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение нефтяных запасов на 2,2 млн баррелей.

Резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 2,883 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,075 млн баррелей.

Объемы переработки нефти на НПЗ резко снизились, хотя в это время года обычно начинается увеличение в преддверии летнего сезона активного вождения.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]