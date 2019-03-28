Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9133 RUR   0.0263 GBR   2.243 TRY   0.3144

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.94 1.12 Brent 67.97 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2019 22:17

Караджич подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич подал жалобу на постановление апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) о его пожизненном заключении, сообщают в четверг европейские СМИ.

Теперь судьям в Гааге предстоит решить, рассматривать ли эту апелляцию, поскольку приговоры, выносимые апелляционной палатой МОМУТ, обычно являются окончательными и не подлежат обжалованию. В документе, переданном суду от имени Р.Караджича, указаны восемь оснований для того, чтобы пересмотреть приговор.

20 марта апелляционная палата МОМУТ ужесточила приговор в отношении Р.Караджича, приговорив его к пожизненному сроку. Ранее он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако решил обжаловать это решение.

Р.Караджич был задержан в июле 2008 года в Белграде. Судебный процесс над экс-лидером боснийских сербов стартовал в октябре 2009 года.

В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Р.Караджичу, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг." Р.Караджич, говоря об этом приговоре, заявил, что "ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой".

Р.Караджич родился в 1945 году. Закончил медицинский факультет Сараевского университета по специальности психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию.

В 1992 Р.Караджич стал первым президентом Республики Сербской, этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он являлся политическим лидером боснийских сербов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, БОСНИЯ, КАРАДЖИЧ, АПЕЛЛЯЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]