Караджич подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич подал жалобу на постановление апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге (МОМУТ) о его пожизненном заключении, сообщают в четверг европейские СМИ.
Теперь судьям в Гааге предстоит решить, рассматривать ли эту апелляцию, поскольку приговоры, выносимые апелляционной палатой МОМУТ, обычно являются окончательными и не подлежат обжалованию. В документе, переданном суду от имени Р.Караджича, указаны восемь оснований для того, чтобы пересмотреть приговор.
20 марта апелляционная палата МОМУТ ужесточила приговор в отношении Р.Караджича, приговорив его к пожизненному сроку. Ранее он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорен к 40 годам тюрьмы, однако решил обжаловать это решение.
Р.Караджич был задержан в июле 2008 года в Белграде. Судебный процесс над экс-лидером боснийских сербов стартовал в октябре 2009 года.
В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Р.Караджичу, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг." Р.Караджич, говоря об этом приговоре, заявил, что "ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой".
Р.Караджич родился в 1945 году. Закончил медицинский факультет Сараевского университета по специальности психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию.
В 1992 Р.Караджич стал первым президентом Республики Сербской, этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он являлся политическим лидером боснийских сербов.
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