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Дальнее зарубежье 28.03.2019 22:38

Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

Находящийся с визитом в США министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что в следующем году помощь литовской безопасности со стороны Америки увеличится.

"После встреч в Конгрессе США я убежден, что помощь безопасности Литвы со стороны США в предстоящие годы будет расти - в этом вопросе нет никаких разногласий между республиканцами и демократами", - цитируются слова Р.Кароблиса в пресс-релизе, распространенном министерством в четверг.

Как говорится в сообщении, на следующей неделе в Вашингтоне будет подписан двухсторонний план военного сотрудничества Литвы и США на пять лет, в нем будут изложены важнейшие приоритеты обеих стран в военной сфере.

"Никогда раньше не было такого конкретного и долгосрочного плана военного сотрудничества с США", - отметил министр.

Американские военные участвуют в учениях в Литве, финансовая помощь выделяется за закупку литовских вооружений, модернизацию полигонов. Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе начнется подготовка оборонного бюджета США на следующий год, в нем должно быть предусмотрена и значительная помощь Балтийскому региону, утверждает министерство.

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Тэги: США, ЛИТВА, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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