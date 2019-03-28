В Черное море вошла группировка кораблей НАТО

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в четверг, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Первые корабли натовского соединения вошли в Черное море в районе 19:00 мск. В настоящее время они идут курсом на север.
В состав натовской группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".
Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.
Как сообщалось, 14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами следили силы Черноморского флота.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»