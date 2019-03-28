Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Вену

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг с рабочим визитом в Вену, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, И. Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 29 марта в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

А. Мамедов