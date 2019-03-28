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Дальнее зарубежье 28.03.2019 23:23

Могерини заявляет о необходимости выборов в Венесуэле

Решением кризиса в Венесуэле является проведение свободных выборов, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на помощь венесуэльскому народу и нахождение мирного и демократического решения кризиса в стране путем свободных и заслуживающих доверия выборов", - заявила она, выступая на втором заседании международной контактной группы по Венесуэле в столице Эквадора Кито. Ее слова приводит Европейская внешнеполитическая служба.

Ф.Могерини подчеркнула, что в последние несколько недель ЕС с обеспокоенностью наблюдает за событиями в Венесуэле, в том числе за ухудшением экономических и социальных условий, а также "вызывающими беспокойство признаками возможной эскалации напряженности".

Кроме того, Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС не приемлет "использование силы в качестве способа разрешения кризиса".

На заседании присутствуют делегации из 16 стран, отмечает агентство ЭФЭ. Первое заседание Международной контактной группы состоялось 7 февраля в Монтевидео.

Ранее лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы выйти на улицы в субботу в ответ на перебои в подаче электричества в стране.

Кроме того, самопровозглашенный президент страны заявил, что с 6 апреля в Венесуэле начнется операция "Свобода", целью которой станет свержение действующей власти.

В среду проблемы с электричеством, начавшиеся в понедельник, продолжались. Из-за них в некоторых частях Каракаса перестал работать водопровод и жители города были вынуждены потратить часы на поиски бутилированной воды, сообщает агентство Associated Press.

СМИ сообщают, что в ряде венесуэльских городов, в том числе в Каракасе работа электросетей постепенно восстанавливается.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]