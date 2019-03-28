Президент Азербадйжана и вице-канцлер Австрии обсудили создание формата для расширения торгово-экономических связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на встрече в четверг в Вене обсудили вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей.
«И.Алиев и Х-К.Штрахе обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества, в частности обсудили инициативу создания формата сотрудничества для расширения торгового-экономических связей. Стороны отметили важность расширения для этого связей между государственными структурами и деловыми кругами двух стран», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, И.Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Австрию.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»