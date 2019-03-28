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Внешняя политика 28.03.2019 21:21

Президент Азербадйжана и вице-канцлер Австрии обсудили создание формата для расширения торгово-экономических связей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на встрече в четверг в Вене обсудили вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей.

«И.Алиев и Х-К.Штрахе обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества, в частности обсудили инициативу создания формата сотрудничества для расширения торгового-экономических связей. Стороны отметили важность расширения для этого связей между государственными структурами и деловыми кругами двух стран», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Австрию.

А.Азизов

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Тэги: АВСТРИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]