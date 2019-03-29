Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в четверг на встрече в Вене обсудили различные элементы для прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе встречи министры обсудили различные элементы в контексте продвижения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, которые могут быть затронуты в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - отмечается в сообщении

Встреча лидеров Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию состоится в Вене 29 мая.

А.Азизов