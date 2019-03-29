Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в четверг на встрече в Вене обсудили различные элементы для прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«В ходе встречи министры обсудили различные элементы в контексте продвижения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, которые могут быть затронуты в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - отмечается в сообщении
Встреча лидеров Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию состоится в Вене 29 мая.
А.Азизов
Вторая фаза TANAP начнется с 15 апреля - SOCAR
"Газпром" покупает Кыргызнефтегаз через несколько месяцев после решения прекратить ГРР в стране
Цены на нефть отреагировали резким снижением на слова Трампа, но затем сократили падение
Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для очередной замены аккумуляторов
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Центральное командование США возглавит генерал Маккензи
США проводят самую жесткую политику сдерживания России - Помпео
Европарламент указал Мальте и Словакии на недостаточные усилия в расследовании убийств журналистов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»