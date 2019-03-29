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Карабахский конфликт 29.03.2019 04:58

Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в четверг на встрече в Вене обсудили различные элементы для прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Встреча прошла с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе встречи министры обсудили различные элементы в контексте продвижения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, которые могут быть затронуты в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - отмечается в сообщении

Встреча лидеров Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию состоится в Вене 29 мая.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]