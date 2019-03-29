Вторая фаза TANAP начнется с 15 апреля - SOCAR

Процесс заполнения газом участка Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от турецкого Эскишехир до границы с Грецией начнется 15 апреля, отмечается в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
«Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании приняли 27 марта участии в собрании членов правления TANAP, которое прошло в Анкаре. На заседании было отмечено, что работы по эксплуатации участка TANAP до города Эскишехир, а также по строительству участка до границы с Грецией реализуются с опережением графика. Строительные работы на сухопутном участке завершены и сейчас ведутся завершающие пуско-наладочные работы. В целом, прогресс по обеим фазам проекта достиг 99,5%. С 15 апреля начнется заполнение газом участка газопровода от Эскишехира до турецко-греческой границы (вторая фаза - ИФ)», - отмечается в сообщении.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.
Консорциум «Шах-Дениз» в 2019 году поставит в Турцию по TANAP 4 млрд кубометров газа. В 2018 году поставки по газопроводу составили 1 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
А.Азизов
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