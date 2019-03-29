Венесуэльскому оппозиционеру Гуайдо запретили в течение 15 лет занимать госдолжности

Венесуэльское правительство в четверг распорядилось запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо в течение 15 лет занимать государственные должности, сообщает агентство ЭФЭ.
Власти страны указали, что пошли на такой шаг из-за нарушений в финансовых отчетах Х.Гуайдо.
В частности, речь идет о том, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций. По данным правительства Венесуэлы, Х.Гуайдо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более 90 тыс. долларов, тогда как он не предоставил объяснений относительно того, каким образом он смог себе это позволить. Указывается, что во многих из этих поездок он использовал частный самолет, а также останавливался в "люксовых отелях".
По данным агентства, Х.Гуайдо будет также оштрафован, однако сумма штрафа не сообщается.
Позже Х.Гуайдо, комментируя в ходе выступления перед сторонниками это решение властей, заявил, что "не существует запрета на занятие государственных должностей". С его точки зрения, подобные решения могут исходить только от подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, которую он возглавляет.
В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
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